Formule 1: voici pourquoi Verstappen a laissé passer Hamilton alors qu’ils se disputaient la victoire à Bahreïn (vidéo)

La saison de Formule 1 est partie sur les chapeaux de roues. Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton se disputaient la victoire à Bahreïn, le Néerlandais a laissé repasser son adversaire britannique, lui offrant donc la première place. Mais aussi la victoire finale dans ce premier GP de Formule 1 en 2021.

Pour quelle raison ? Car Verstappen venait de placer les quatre roues de sa monoplace hors de la piste au moment de dépasser Hamilton, chose qui est interdite par le règlement. En effet, il n’est pas autorisé de dépasser les vibreurs. Et encore moins dans une lutte acharnée surmédiatisée.

Verstappen a donc reçu l’ordre de son team de laisser repasser Hamlton. Et ce, afin d’éviter une réclamation de Mercedes après la course. Réclamation qui aurait pu mener à une pénalité et qui aurait coûté la victoire au Néerlandais.