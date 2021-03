Les Diables rouges ont été menés 6 fois sur leurs 11 derniers matches

Lors de leurs derniers matches, les Diables rouges ont donc a priori appris beaucoup de choses ! La Belgique a en effet été menée lors de six de ses onze dernières rencontres, avec une défaite au bout du compte en Angleterre.

Le plus important, c’est d’observer la réaction des joueurs dans ce genre de situation. Je préfère que mon équipe passe par ces moments où l’on apprend finalement beaucoup de choses, que d’avoir un parcours facile jusqu’à l’Euro. » Des propos qui font écho à ceux tenus à Bucarest lors du tirage au sort du championnat d’Europe : Roberto Martinez estimait étonnamment qu’il aurait préféré voir son équipe dans un groupe de la mort, à l’image de celui qui réunit la France, l’Allemagne et le Portugal, pour justement mettre ses joueurs face à de vrais défis.

Cinq fois, les hommes de Roberto Martinez ont même encaissé le premier but de la rencontre (contre la Tchéquie, le pays de Galles, la Suisse, l’Islande et Chypre). Sur les 53 matches dirigés par le Catalan depuis 2016, les Diables rouges ont au total été menés à treize reprises.

Plus de Belgique-Japon…

La conclusion positive de cette observation, c’est évidemment la capacité de réaction de l’équipe nationale et ce, même avec peu d’occasions créées, puisque sur ces six matches « problématiques », la Belgique a tout de même réussi à s’imposer quatre fois (pour une défaite et un partage). Une efficacité doublée d’un sang-froid qui a donc permis aux Diables rouges de sauver les meubles, notamment samedi soir à Prague, ou tout simplement de se montrer cyniques.