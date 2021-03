Qualifications Mondial 2022: bousculée, l’Espagne s’en sort in extremis en Géorgie (vidéos)

En seconde période, la Roja est parvenue à emballer la rencontre et a égalisé par Ferran Torres sur un centre de Jordi Alba (56e, 1-1). L’Espagne a continué son siège aux abords de la surface géorgienne et est parvenue à s’y engouffrer dans les arrêts de jeu par Dani Olmo, sur un nouveau service d’Alba (90e+2, 1-2). Du coup, l’Espagne (4 points) prend la tête du Groupe B devant la Suède (3 points), qui joue au Kosovo en soirée. La Géorgie, qui a terminé à dix après l’exclusion de Levan Shengelia (90e+4), est dernière (0 point).

L’Espagne a éprouvé pas mal de difficulté à la Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi. La première période a été désastreuse pour les Espagnols, qui ont dominé les Géorgiens. Ils se sont cassés les dents sur le bloc très compact adverse avant de prendre un but sur une contre-attaque lancée par Otar Kiteishvili et conclue par Khvicha Kvaratskheila (44e, 1-0).

Le coach danois Kasper Hjulmand a fait tourner son noyau et a laissé sur le banc ses buteurs de jeudi à Tel-Aviv, Martin Braithwaite et Jonas Older Wind. Leurs remplaçants n’ont pas mis longtemps à faire la différence : Kasper Dolberg a ouvert la marque sur penalty (19e, 1-0) et Mikkel Damsgaard a signé un doublé (22e, 29e). Déjà à l’aise, le Danemark a encore mis plus de distance avec son adversaire par Jens Stryger Larsen, qui a profité d’une mauvaise relance de la défense moldave (25e, 4-0) et Mathias Jensen, heureux de voir le ballon rebondir devant ses pieds (39e, 5-0).