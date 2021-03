L’Etat de New York se rapproche d’une légalisation du cannabis récréatif

Avec une forte majorité démocrate au parlement de l’Etat, le projet de loi a de grandes chances d’être adopté, et New York devrait rejoindre 15 autres Etats américains ainsi que la capitale fédérale Washington, qui autorisent déjà l’usage récréatif du cannabis. Selon le gouverneur Andrew Cuomo, la légalisation permettrait de générer annuellement 350 millions de dollars de taxes et créerait des dizaines de milliers d’emplois.

Le projet de loi autoriserait les adultes de 21 ans et plus à acheter du cannabis, et à en faire pousser des plants chez soi pour une consommation personnelle. Une partie des sommes récupérées grâce aux taxes seront réinvesties dans des initiatives pédagogiques et le traitement aux addictions.