Didier Deschamps met fin à une conférence de presse après une question sur Karim Benzema (vidéo)

L’équipe de France a obtenu dimanche au Kazakhstan la victoire (0-2) qu’elle était venue chercher, un résultat logique qui la lance dans sa campagne qualificative pour le Mondial 2022.

Il a donc fallu attendre la 2e journée, et un long périple dans le pays d’Asie centrale, non loin de la base de lancement russe de Baïkonour, pour voir la mise en orbite des Bleus. Ousmane Dembélé (20e) et Sergei Maliy (44e c.s.c.) ont planté les deux roses de la partie.

Au terme de celle-ci, c’est Didier Deschamps qui a fait parler de lui. Et pour cause, le sélectionneur français a mis fin à une conférence de presse après une question sur Karim Benzema. Le tout avec humour, certes…