Un goal de travers, un piquet mal enfoncé: voici pourquoi le match de la Suisse a débuté en retard

Prévu à 20h45 au Kybunpark de Saint-Gall, le match entre la Suisse et la Lituanie, comptant pour les qualifications au Mondial 2022, a commencé un quart d’heure plus tard. Un des deux buts était de travers, le poteau gauche n’étant pas bien enfoncé.

Du coup, le but était presque dix centimètres plus haut que les 2,44 mètres réglementaires. L’arbitre finlandais Mattias Gestranius a ordonné aux Suisses de le remplacer par un autre dont les dimensions étaient correctes. On ne sait pas si le FC Saint Gall, qui est 8e en D1, a joué toute la saison avec un but trop haut.

Le match a finalement repris un quart d’heure plus tard. Ce qui n’a pas perturbé Xerdan Shaqiri, qui a ouvert le score dès la deuxième minute.