Alexander De Croo: «C’est presque une nouvelle pandémie»

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est exprimé en direct lors du JT de la RTBF ce dimanche. « Cela fait maintenant un an qu’on a demandé énormément de choses aux gens et les Belges ont fait des efforts incroyables », a-t-il déclaré. « On est maintenant dans une autre situation, c’est presque une nouvelle pandémie. Le virus est devenu beaucoup plus virulent, se transmet beaucoup plus rapidement. On voit aussi qu’il y a beaucoup plus de jeunes qui sont dans nos hôpitaux et on doit casser cette troisième vague. »

Interrogé par des citoyens, le Premier ministre a donné quelques perspectives concernant l’école. « Après les vacances de Pâques, clairement, on ouvrira les écoles » a assuré Alexander De Croo. « C’est important que nos enfants puissent aller à l’école. Mais pour après, je regarde surtout les données. Je regarde la situation, et je vais être très clair : on ne laissera pas une activité fermée un jour de plus, mais il faut que cela puisse se faire en sécurité ».

Le Premier ministre a encore fait le point sur les vaccins et a indiqué s’attendre à une « accélération des livraisons » dans les prochaines semaines.