Le porte-conteneur dans le canal de Suez a «tourné» mais n’est pas «à flot» (photos)

Le porte-conteneur Ever Given, qui obstrue depuis près d’une semaine le canal de Suez, a «tourné», mais n’est pas complètement «à flot», a déclaré lundi à l’AFP un porte-parole de Shoei Kisen, l’entreprise japonaise propriétaire du navire.

Le porte-conteneur de plus de 200.000 tonnes était «bloqué à un angle de 30 degrés» par rapport au bord du canal, mais a désormais plus d’amplitude de mouvement, a ajouté le porte-parole, précisant que le Ever Given avait «tourné», mais n’était «pas à flot».