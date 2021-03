Grève générale: le point sur les perturbations dans les transports

Sept grandes lignes de tram sur 17 sont également en service (lignes 3, 4, 7, 8, 9, 82 et 92) ce lundi matin, tandis qu’un bus sur cinq circule (lignes 36, 46, 53, 58, 59, 65, 71, 87, 89, 95).

L’appel à la grève nationale lancé par les syndicats CSC et FGTB entraîne de fortes perturbations sur le fonctionnement des transports publics en Région bruxelloise. A Bruxelles, seule la ligne 1 du métro roule sur le tronçon entre les stations Gare de l’Ouest et Montgomery. Les autres lignes de métro ne circuleront pas ce lundi, indique la Stib.

Le service de trains alternatif élaboré dans le cadre de la grève nationale fonctionne comme prévu, indique la SNCB lundi matin. Plus de la moitié des trains circulent sur le réseau ferroviaire.

Deux trains IC sur trois roulent comme prévu dans ce service garanti (trains circulant entre les grandes villes), de même que deux trains S (offre suburbaine) sur trois et deux trains L sur trois.

Par contre, la plupart des trains P (qui roulent exclusivement pendant les heures de pointe du matin et du soir) ne circuleront pas et quelques plus petites gares seront peu voire pas desservies. L’offre vers la Côte est elle aussi réduite.

La SNCB recommande aux voyageurs de vérifier les horaires de leur train via le planificateur de voyage sur l’app ou sur le site internet de la compagnie ferroviaire, qui tient compte des perturbations.

La grève doit se terminer lundi à 22h00.

Tec et De Lijn

Les bus Tec sont fortement impactés par la grève. La liste des parcours concernés est mise à jour régulièrement sur le site du Tec.

La grève nationale a également de fortes conséquences sur la circulation des transports publics en Flandre. Sur l’ensemble du réseau, environ trois véhicules sur 10 circulent en moyenne, indique lundi matin la société flamande de transport De Lijn.

Les perturbations sont notamment les plus importantes dans la ville d’Anvers, où seul un véhicule sur 10 est en service.