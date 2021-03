Elise Mertens a trouvé une nouvelle partenaire de double: «Je jouerai avec Hsieh Su-Wei dès Madrid»

Elise Mertens (WTA 17) a trouvé une nouvelle partenaire de double pour la suite de la saison 2021. La Limbourgeoise a ainsi confié dimanche, en marge de sa qualification pour les huitièmes de finale du tournoi WTA de Miami à la suite d’une victoire 6-2, 0-6, 6-2 contre l’Estonienne Anett Kontaveit (WTA 24), qu’elle ferait désormais équipe avec la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 55).

« Il est prévu que nous jouions ensemble le restant de l’année », a-t-elle expliqué. « C’est-à-dire que nous allons disputer les tournois les plus importants, comme Madrid ou Rome, ainsi que les levées du Grand Chelem ensemble. Avec Aryna (ndlr : la Biélorusse Sabalenka, avec qui elle a remporté l’Open d’Australie), je n’allais plus jouer que quelques tournois par-ci, par-là et cela aurait compliqué la tâche de trouver quelqu’un avec qui le courant passerait en Grand Chelem. Je jouerai mon premier tournoi avec elle à Madrid et j’espère que cela va bien fonctionner. »

Hsieh Su-Wei, 35 ans, quart de finaliste en simple du dernier Open d’Australie, était également à la recherche d’une nouvelle partenaire à la suite de l’annonce de la grossesse de la Tchèque Barbora Strycova, avec qui elle a notamment remporté Wimbledon en 2019. Nº3 de la discipline, la Taiwanaise compte 28 titres à son palmarès, dont trois levées du Grand Chelem.