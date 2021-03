Scène surréaliste à Miami: victime de crampes et incapable de marcher entre les points, Daniil Medvedev parvient tout de même à se qualifier (vidéo)

Victime de crampes « d’enfer » face à Popyrin au tournoi de Miami, Daniil Medvedev a tout de même réussi sur le fil à se qualifier contre Alexei Popyrin (7-6, (7/3), 6-7 (7/9), 6-4).

En grosse souffrance et avec une démarche très atypique, le Russe, qui n’arrivait presque plus à se déplacer entre les points, s’est arraché pour décrocher une victoire improbable. « J’avais des crampes d’enfer. À certains moments pendant les échanges, j’avais l’impression que mes jambes ne suivaient plus. La seule chose à laquelle je pensais était de ne pas tomber, parce que sinon je ne pense pas que j’aurais été capable de me relever. Il y a bien eu des moments où je voulais juste m’allonger et dire ’Ok, c’est fini’. Mais ç’aurait été inacceptable », a-t-il expliqué.

« Je ne pouvais presque plus marcher. Mes jambes, encore une fois, ne suivaient pas. Je ne pouvais pas les plier ou les tendre, je devais garder une seule posture. Je ne pouvais pas faire un pas de plus de, je ne sais pas, 10 centimètres », a conclu Medvedev au terme de la rencontre.