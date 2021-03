Bourse de Bruxelles - Début de semaine hésitant pour le BEL 20

La timide progression du début de journée lundi devait laisser la place à un partage des marchés européens, l'indice BEL 20 étant pour sa part repassé de 0,2 pc dans le rouge vers onze heures. Il s'inscrivait alors à 3.875 points avec 9 de ses éléments en baisse, GBL (88,20) étant momentanément inchangée. AB InBev (53,80) soutenait pourtant l'indice en gagnant 1,4 pc mais, arGEN-X (236,80) et Galapagos (63,64) pesaient sur celui-ci en perdant 2,1 et 1,3 pc en compagnie de Aperam (37,68) et Umicore (44,47), en baisse de 1 pc. UCB (80,94) valait 0,5 pc de plus que vendredi, Solvay (106,65) concédant par contre 0,1 pc. KBC (61,86) était négative de 0,7 pc tandis que Ageas (49,86) s'appréciait de 0,4 pc. Proximus (18,63) et Telenet (35,24) gagnaient 1,7 pc chacune, Orange Belgium (23,05) gagnant par ailleurs 0,6 pc, ce que perdait Bpost (8,09). Melexis (87,60) gagnait 0,5 pc, ce que perdait Sofina (289,00).