Report d’un mois pour l’ouverture du deuxième plus grand centre de vaccination bruxellois

Selon Mme Neven, le nombre de doses et par conséquent de slots de vaccination disponibles repartira à la hausse dans une semaine pour atteindre le chiffre de 43.040 en raison de l’augmentation du nombre de vaccins promis par Pfizer. En rythme de croisière, les dix centres bruxellois auront une capacité de 80.000 administrations de doses par semaine.

Jusqu’à présent, 166.000 doses ont été administrées dans la capitale dont près de 122.000 en première dose, et un peu plus de 44.000 en deuxième dose, indistinctement à des personnes qui habitent Bruxelles et à de nombreux travailleurs du secteur des soins qui n’y résident pas.

Fin de la phase 1A

La phase 1A s’achèvera d’ici la semaine prochaine. Dans les maisons de repos (et de soins), on en est au passage d’équipes mobiles pour les nouveaux résidents. Dans les hôpitaux, on procède à l’administration des deuxièmes doses. A Bruxelles, le taux de vaccination est de 60 %, « ce qui n’est pas énorme », a commenté Inge Neven qui ne cache pas l’existence persistante de résistances en dépit de la sensibilisation qui y est menée y compris, à présent, sur le plan individuel.

Ouvertes la semaine dernière aux candidats âgés de 72 ans et plus, les listes d’attente de rendez-vous le seront cette semaine aux personnes âgées de 69 ans et plus disposant ou non d’une invitation. À partir de la semaine prochaine, on commencera par les 65+.

Sous réserve de l’approbation du cadre légal requis, le 2 avril prochain, la vaccination des personnes porteuses de facteurs à risque âgées de 18 à 64 ans commencera le 6 avril, a précisé Mme Neven.

Il est possible de vérifier son propre statut via le site www.myhealthviewer.be.