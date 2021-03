Mercato: Romelu Lukaku intéresse… Chelsea, qui songerait à faire revenir l’attaquant belge

Décidément, Romelu Lukaku est inarrêtable depuis son transfert à l’Inter Milan lors de l’été 2019. L’attaquant belge ne cesse d’empiler les roses, tout en brillant par sa maturité dans le jeu et devant le but. Si certains médias étrangers ont déjà évoqué l’intérêt de plusieurs clubs (Manchester City et Barcelone, notamment) pour le Diable rouge, voici qu’un nouveau cador penserait également à jeter son dévolu sur Lukaku.

Selon le Daily Telegraph, le quotidien britannique, Chelsea souhaiterait renforcer son secteur offensif pour la prochaine saison. Pas vraiment satisfait de Timo Werner et de Tammy Abraham, Thomas Tuchel, l’entraîneur des Blues, aurait ciblé Romelu Lukaku – auteur de 25 buts cette saison avec l’Inter. Si le club londonien pensait initialement à Erling Haaland, le Belge semble être l’option secondaire. Rappelons que le principal intéressé était déjà passé par Chelsea entre 2011 et 2013, après avoir été acheté à Anderlecht. Un montant avoisinant les 100 millions d’euros serait envisagé, annonce le Telegraph, précisant en outre que la situation financière du club lombard pourrait le contraindre à se séparer de la star belge.

Nul doute, en tout cas, que le dossier Lukaku agitera le prochain mercato estival.