Grève du 29 mars - Des piquets de grève installés devant des entreprises en province de Liège

La CSC et la FGTB ont décrété ce 29 mars journée d'actions et de grève afin de réclamer une revalorisation salariale. La CSC a déployé des calicots aux entrées de Liège, Verviers et Eupen, et circule d'un piquet à un autre avec des caravanes arborant ses messages de revendication. La FGTB, quant à elle, a organisé un flash-mob face à la gare de Liège-Guillemins.

"Nous ne voulons pas que la marge salariale reste impérative car il y a des entreprises qui peuvent se le permettre, contrairement à ce que dit la FEB (Fédération des entreprises de Belgique, ndlr), qui prétend que seulement 6% des entreprises en ont la possibilité. Alors que beaucoup d'entreprises ont pu mettre leur personnel en chômage temporaire, on ne dénombre, en janvier 2021, que 330.000 demandes sur plus de 4 millions de salariés en Belgique. Si les entreprises éprouvaient autant de difficultés, il y aurait eu plus de demandes", souligne Jean-Marc Namotte.

Les organisations syndicales avancent le fait que certains secteurs ont bien fonctionné, mieux que d'autres, durant cette crise du Covid-19. "Certains n'ayant pas connu de difficultés, nous voulons que les négociations permettent à ceux qui peuvent donner plus de le faire", ajoute le secrétaire fédéral, qui plaide également pour une modification de la loi sur la norme salariale de 2017, jugée injuste, et pour une augmentation sensible du salaire minimum et des bas salaires.