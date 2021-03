Bruxelles: accès gratuit pour les étudiants dans 22 musées durant les vacances de Pâques

Dans le cadre de l’initiative intitulée «Free Museums or Students», 22 musées bruxellois seront accessibles gratuitement aux étudiants du supérieur dès samedi et jusqu’au dimanche 18 avril, soit sur toute la durée des vacances de printemps, a annoncé lundi le Cabinet de l’échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements de la Ville de Bruxelles Delphine Houba.

En février dernier, lors des vacances de Carnaval, plus de 3.500 étudiants avaient participé à une même opération dans 7 musées bruxellois.