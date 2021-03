A Travers la Flandre: le Wolfpack avec le double vainqueur Lampaert et le champion du monde Alaphilippe

Le Belge s’est imposé en 2017 et 2018 alors qu’Alaphilippe découvrira lui la course flandrienne, dernière répétition avant le Tour des Flandres dimanche. Cette édition 2021 sera longue de 184,1 kilomètres entre Roulers et Waregem. Le Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur en 2019, est tenant du titre et sera présent aussi mercredi.

Outre Lampaert et Alaphilippe, la formation belge, déjà 13 victoires cette saison, pourra aussi s’appuyer sur le Danois Kasper Asgreen, vainqueur de l’E3 vendredi, ainsi que sur le Français Florian Sénéchal et l’Italien Davide Ballerini, eux aussi en forme. Le Wolfpack sera complété par Dries Devenyns et Tim Declercq.

Le directeur sportif Tom Steels a abordé la course en évoquant Julian Alaphilippe. «C’est un nouveau rendez-vous avec les pavés mercredi, nous sommes impatients. Ce sera important pour Julian avant le Ronde. La combinaison de courtes ascensions, routes étroites et d’un peloton nerveux est ce dont il a besoin avant le grand rendez-vous de dimanche. La condition de tous les gars est au rendez-vous et plusieurs peuvent attaquer de loin alors que Davide Ballerini est très rapide en cas d’arrivée au sprint. Nous sommes confiants dans le fait de pouvoir accrocher un nouveau bon résultat.»