Eleven Sports fait l'acquisition de Team Whistle

Team Whistle est spécialisé dans la création et dans la distribution de contenus sportifs et de divertissements pour un jeune public dans le monde entier. Team Whistle crée des formats originaux primés comme 'No Days Off', 'My Hustle' et 'Cheat Day' et travaille avec des créateurs de contenus de premier plan comme Dude Perfect et F2 Freestylers. Son contenu génère plus de 4 milliards de vues chaque mois.

"L'acquisition permettra de réunir plus de 150 partenaires commerciaux d'Eleven Sports plus de 20 millions d'utilisateurs et 30.000 heures de sport en direct par an, avec la programmation originale de Team Whistle, 1.655 canaux de distribution et 629 millions d'adeptes des réseaux sociaux. Le groupe Eleven abritera un vaste réseau de plateformes OTT et sociales, une technologie de diffusion exclusive, des capacités de production axées sur les données et des services de marketing et de partenariat avec les marques", précise Eleven.

La transaction devrait être conclue d'ici le deuxième trimestre.