Auteur de deux assists en deux matches, Zlatan Ibrahimovic impressionne pour son retour en sélection suédoise: «J’ai atteint mes objectifs»

Retour gagnant pour Zlatan Ibrahimovic en sélection Suédoise. Cinq ans après son dernier match en équipe nationale, l’attaquant de l’AC Milan a parfaitement réussi son retour pour les deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2022. Jeudi dernier tout d’abord, avec un assist pour Claesson dans le seul but de la victoire de la Suède en Géorgie (0-1), et ce dimanche ensuite, avec une magnifique passe décisive pour Augustinsson, dans le succès facile au Kosovo (0-3).

« J’ai dit aux garçons que j’avais atteint mes objectifs. Je me sens déjà beaucoup mieux maintenant. Plus vous jouez et vous vous entraînez ensemble, plus vous apprenez à vous connaître sur le terrain et en dehors. Nous avons fait beaucoup mieux aujourd’hui avec beaucoup de bonnes attaques et occasions », a confié Ibra dans des propos relayés par les médias suédois.

Un retour en force également apprécié par son coach, Janne Andersson : « Sa qualité de s’approprier notre façon de jouer, d’embrasser notre tactique et d’apprendre à connaître les autres joueurs… C’est impressionnant. C’est fantastique qu’il puisse apporter quelque chose de cette manière. »