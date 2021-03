Volta lance la campagne Go-electro pour encourager les vocations dans l'électrotechnique

L'organisation sectorielle Volta, qui représente plus de 5.000 entreprises actives dans l'électrotechnique en Belgique, a lancé lundi sa campagne "Go-electro" afin de stimuler les jeunes et les personnes en reconversion professionnelle à se tourner vers ces métiers méconnus et, pour beaucoup, en pénurie.

L'électrotechnique. Derrière ce nom souvent insoupçonné se cachent des métiers aussi variés que technicienne ou technicien en installations électriques, bien sûr, mais aussi frigoristes, des arts de la scène, installateur ou installatrice de pompe à chaleur, "data & telecom", expert(e) en systèmes d'alarmes anti-intrusion et anti-incendie ou encore poseur de lignes aériennes et de canalisations souterraines. En 2020, la Belgique comptait 5.227 entreprises recourant aux services de 38.247 travailleurs du secteur. Les trois quarts ont le statut d'ouvrier et les hommes (92%) sont encore très majoritairement représentés dans ces métiers, dont beaucoup sont en pénurie. Pour les deux prochaines années, le secteur cherche quelque 2.000 nouveaux arrivants.

"Nous constatons que la demande de solutions respectueuses du climat et de systèmes intelligents et durables augmente de jour en jour et ce, dans tous les domaines. Nous connaissons donc un besoin croissant de professionnels qualifiés", souligne Peter Claeys, directeur de Volta.

Afin de combler ces postes vacants et pousser les jeunes comme les moins jeunes à se former en électrotechnique, Volta décline la campagne "Go-electro" sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur les routes et chantiers belges, sous le slogan "Choisissez un avenir énergisant".