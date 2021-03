France: sortie de réanimation pour le photographe de l’Union agressé à Reims

Le photo-journaliste du quotidien régional L’Union, agressé et grièvement blessé le 27 février dans un quartier prioritaire de Reims, est sorti de réanimation mais «ne sera plus jamais comme avant», souffrant de lésions neurologiques, a annoncé lundi son épouse dans un post Facebook.

«Maintenant commence, pour lui, un combat tout aussi difficile pour essayer de récupérer un minimum de semblant de vie normale... Pour l’instant, les lésions neurologiques n’ont certes... pas évolué mais malheureusement, n’ont pas non plus diminué, ce qui est plus grave...!», ajoute-t-elle. «Christian est dans un grand néant, ne comprend pas, est insensible à ce qui se passe autour de lui (....) Il se souvient de son nom, de moi sa femme, mais a oublié tout le reste... ses enfants, petits enfants compris...», détaille-t-elle notamment. «Actuellement, il faut continuer d’enrayer d’autres complications, pour ensuite passer à une rééducation longue et douloureuse», ajoute-t-elle.