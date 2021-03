Coronavirus - Le textile et les meubles risquent d'être plus chers en raison d'un manque de matières

Les pénuries portent sur les fibres textiles telles que le nylon, le polyester et l'acrylique, les panneaux de bois et de bois et les garnitures en mousse pour matelas et sièges. "Cela entraîne non seulement des retards de production et des délais d'attente plus longs pour les clients, mais met également une pression supplémentaire sur les marges des entreprises, qui avaient déjà été durement touchées par la pandémie de coronavirus", a déclaré la fédération du secteur.

Pour expliquer les pénuries de matières premières, Fedustria fait référence aux mesures qui ont été prises pour endiguer la pandémie de coronavirus, telles que les fermetures temporaires d'entreprises et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, mais aussi à la pénurie mondiale de conteneurs et aux restrictions commerciales. "L'incident avec le porte-conteneurs sur le canal de Suez aggrave encore les choses", a précisé Fedustria.