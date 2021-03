Allison Hollevoet destituée de la présidence de la Fédération francophone de judo

La Fédération francophone de judo (FFBJ) fait rarement les choses comme ses consoeurs. Ce dimanche, elle a tenu une assemblée générale en visioconférence qui a duré pas loin de… 9 heures et demie !

Au terme de celle-ci, sa présidente, Allison Hollevoet, qui avait été élue en juin 2020 et était l’une des rares femmes à diriger une fédération, a été destituée lors d’un vote auquel ont pris part 87 clubs, tout comme son prédécesseur, Michel Bertrand, et les administrateurs Alain Delcorps et Claude Ameri. Tous les quatre sont désormais inéligibles pour cinq ans.

Les clubs ont, par ailleurs, désigné un nouveau conseil d’administration composé de 7 membres. A côté de Laurence Sels, Fabienne Charlier et Hervé Gourmand, déjà en poste, Michel Kozlowski, Sébastien Bonte, Frédéric Treuttens et Anne Looze (la maman de Charline Van Snick) ont été élus.