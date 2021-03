Pour Thibaut Courtois, le partage des Diables rouges en République tchèque a été «trop dramatisé»

Si Thibaut Courtois n’a pas réussi de clean-sheet contre le pays de Galles (3-1) et en République tchèque (1-1), il a néanmoins participé activement aux résultats des Diables rouges. En se montrant toujours aussi vigilant et en sortant l’une ou l’autre intervention salvatrice au(x) moment(s) opportun(s). Ce mardi, le gardien disputera son troisième match en une semaine. Cette fois, face à la Biélorussie, une équipe a priori plus abordable sur papier. L’occasion de se livrer devant la presse nationale. Sur sa saison actuelle : « Je me sens très bien. Depuis le début de saison, j’ai beaucoup aidé l’équipe et j’espère terminer la saison avec un titre avec le Real Madrid et avec les Diables rouges en juillet. Si je suis dans la meilleure période de ma vie ? C’est à vous de juger (rires). On dit souvent que les meilleures années d’un gardien, ce sont entre 28 et 34 ans. Pour le moment, je me sens bien, je m’entraîne dur pour continuer à prester comme cela. Je connais mes qualités naturellement, parfois il y a des bonnes périodes, parfois ça marche moins bien. Je sais que, dans ce sport, nous sommes toujours jugés, mais il ne faut pas oublier tous les efforts fournis au quotidien. En tout cas, je suis vraiment bien à Madrid aux côtés de mes enfants, je suis l’homme le plus heureux du monde. »

Sur le partage en République tchèque : « Si vous dites après un match qu’on ne peut pas remporter l’Euro, vous dramatisez énormément. Le République tchèque est une bonne équipe. Ce n’était certainement pas notre meilleur match mais pas non plus le pire. On peut apprendre de ce match et c’est positif pour l’évolution de l’équipe. Nous avons de nombreuses qualités et donc les attentes sont élevées. Il y a beaucoup de matches et on ne peut pas toujours être à 100 %. Il peut y avoir des critiques mais après un match moins bon, il est impossible de dire si nous serons champions d’Europe ou non. »

Sur les critiques : « Les réseaux sociaux ont beaucoup évolué ces dernières années. Quand j’étais à Genk, il n’y avait pas encore Instagram et cela ne faisait que commencer. Alors que, maintenant, une personne anonyme peut dire ce qu’elle veut derrière son GSM. J’ai reçu pas mal de mauvais messages (sic) de la part des supporters de Chelsea et de l’Atlético quand j’ai signé au Real, mais nous restons des humains… Évidemment, j’aimerais être plus proche des fans, mais il y a toujours des supporters adverses qui viennent insulter avec des attaques gratuites. Même quand je fais des streams… »