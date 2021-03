Voyages non-essentiels: feu vert au transfert de données du Passenger Locator Form aux autorités locales et services de police

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé lundi à l’unanimité, moins l’abstention du Vlaams Belang et du PTB, l’accord de coopération qui doit permettre aux autorités locales et aux services de police de contrôler le respect de l’obligation de test et de quarantaine aux voyageurs pour lutter contre la propagation du covid-19.

L’accord conclu entre le pouvoir fédéral et les Régions vise à partager les données contenues dans le Passenger Locator Form (PLF) que les personnes qui ont séjourné plus de 48 heures à l’étranger doivent remplir. La dernière ratification est attendue vendredi au parlement bruxellois. Le dispositif pourrait donc être opérationnel dès le début des vacances de Pâques.