F-35 - Joint-venture entre le fédéral et trois entreprises pour monter à bord du programme F-35

Cette "joint-venture", une société à responsabilité limitée, dénommée BeLightning, doit permettre à ces trois entreprises de participer à un appel d'offres lancé par le constructeur du F-35, le groupe américain Lockheed Martin.

Asco, dont le siège est installé à Zaventem, Sabca de Bruxelles (mais avec des unités à Charleroi-Gosselies et à Lummen, au Limbourg) et Sonaca de Gosselies ont créé cette co-entreprise et y apportent chacune cinq millions d'euros, pour un total de quinze millions, a expliqué l'administrateur délégué de la Sonaca, Bernard Delvaux, à l'agence Belga.