Décollage d’alerte pour deux F-16 de Florennes pour intercepter des bombardiers russes

Les deux chasseurs se sont portés à la rencontre des Tupolev Tu-142 (Bear F dans la terminologie de l’Otan) au nord des côtes des Pays-Bas et des îles frisonnes de Terschelling et d’Ameland, indique leur trajectoire telle que la présente le système de surveillance coopératif pour le contrôle du trafic aérien ADS-B « ( Automatic dependent surveillance-broadcast »).

Les chasseurs belges ont suivi à distance les Tupolev, qui se sont ensuite dirigés vers la zone de responsabilité britannique en mer du Nord. Ils sont revenus se poser à Florennes peu après 12h00, après plus d’une heure et demi de vol, a-t-on précisé de source militaire.

La Belgique assure actuellement – après un hiatus d’une bonne semaine, la défense de l’espace aérien du Benelux, reprise temporairement par les Pays-Bas à la suite de l’immobilisation des F-16 belges après un incident survenu le mois dernier lors duquel un avion de Florennes a connu des problèmes de moteur au décollage.

Deux F-16 sont prêts à décoller, 24 heures sur 24 et sept jours sur 7, en quelques minutes en cas d’alerte, une procédure appelée « Quick Reaction Alert » (QRA). Elle est activée, par exemple, en cas d’arrivée d’avions non identifiés ou d’appareils avec lesquels le contact radio a été perdu, par le « Control and Reporting Center » (CRC) de Beauvechain pour la zone belgo-luxembourgeoise et par l’« Air Control Station » de Nieuw-Milligen pour le secteur néerlandais.

C’est la deuxième fois que des F-16 de Florennes sont appelés à effectuer un décollage d’urgence pour intercepter des bombardiers russes en mer du Nord. La fois précédente remonte au 15 janvier 2018.