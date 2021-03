Coronavirus: une demi-finale de Coupe d’Angleterre avec des fans pour un projet pilote

« Nous voulons que cela soit aussi simple et pratique que possible pour les gens. C’est pourquoi nous menons ces projets pilotes », a ajouté Dowden, précisant que d’autres événements pilotes seront annoncés plus tard dans la semaine, après la confirmation par le gouvernement que la prochaine phase de l’assouplissement des restrictions, prévue pour le 12 avril, est sur les rails. « Le plan est d’examiner des facteurs comme les systèmes à sens unique, la ventilation à l’intérieur d’un stade et la manière d’interagir pour se rendre au stade et en revenir. »

Dowden a refusé de donner le nombre de spectateurs autorisés pour la demi-finale qui servira de test. Selon la BBC, le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports et la Fédération anglaise de football étudient la possibilité d’accueillir 20.000 supporters pour la finale, le 15 mai, qui fait elle aussi partie de ce programme d’essai.