Manchester City fera ses adieux à Sergio Agüero cet été, son contrat expirant à ce moment. « Un rendez-vous émouvant », prévient le club de Premier League.

Prisé par les fans de City, Agüero est l’un des footballeurs les plus titrés et les plus respectés sous le maillot bleu ciel. Il a rejoint City à l’été 2011, ayant un impact immédiat sur l’équipe.