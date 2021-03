Faux festival La Boum: la police sera malgré tout présente au Bois de la Cambre

La zone de police de Bruxelles-Ixelles sera présente aux Bois de la Cambre les 1er et 2 avril prochains après l’annonce anonyme, via Facebook d’un festival que les auteurs de l’annonce ont baptisé « La Boum », soi-disant organisé avec des DJ de renom international, a indiqué lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS).

Rappelant que, comme l’ont communiqué les forces de police par voie de presse et sur les réseaux sociaux, l’événement annoncé anonymement et non autorisé était un « fake », le bourgmestre n’a pas caché l’existence d’un risque de rassemblement, malgré tout. La police sera présente et agira avec discernement en cas de rassemblement effectif, a-t-il dit, lors de la séance du conseil communal.