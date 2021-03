Volvo va offrir un congé parental de six mois à tous ses employés

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars va proposer un congé parental de six mois indemnisé à 80% à ses quelque 40.000 employés à travers le monde, a-t-il annoncé mardi, afin notamment de favoriser l’égalité entres les sexes.

Cette politique, ouverte aux employés ayant un an d’ancienneté, s’inspire de la législation suédoise où la politique de congé parental est parmi les plus généreuses sur le Vieux continent, avec 480 jours — soit près de 16 mois — à se partager entre les deux parents, la plupart indemnisés à 80%.

«Le plus important est que nous offrions la même chose à chaque parent et que nous encouragions plus d’hommes à prendre leur congé parental», a affirmé à l’AFP la directrice des ressources humaines du constructeur, Hanna Fager.