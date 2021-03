Le double droit passerelle pour les commerces non-essentiels menacé

Le ministre des Classes moyennes, David Clarinval (MR), a promis le double droit passerelle pour les commerces non essentiels obligés de fermer, or l’annonce n’a pas été validée par l’ensemble de la majorité fédérale, rapportent nos confrères de l’Echo ce mardi.

Le dernier arrêté ministériel en date évoque les commerces non essentiels autorisés à ouvrir uniquement sur rendez-vous . Or, le double droit passerelle ne concerne que les commerces non-essentiels fermés sur ordre du gouvernement. Soit, l’horeca et les métiers de contact actuellement. Ces derniers continuent donc bien à bénéficier du double droit passerelle. Pour les indépendants concernés par l’ouverture sur rendez-vous, le double droit passerelle semble s’éloigner.