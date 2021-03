Pas de double droit passerelle pour les commerces non essentiels ouverts sur rendez-vous

Les commerces non essentiels qui sont actuellement en capacité d’ouvrir sur rendez-vous n’ont en fait pas droit, pour mars et avril, au double droit passerelle de crise. La «précision» a été communiquée mardi par le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval, revenant sur ce qu’il avait communiqué mercredi dernier dans la foulée du Comité de concertation.

Selon le quotidien L’Echo, qui en fait sa Une mardi, il semble que l’annonce est sortie sans avoir été validée par l’ensemble des partenaires de la majorité. La fermeture des commerces non essentiels n’est en effet pas obligatoire au sens strict, selon les dernières mesures décidées, ce qui crée débat sur l’opportunité d’un double droit passerelle dans ce cas. Une réunion intercabinets s’est tenue lundi mais sans parvenir à débloquer la situation, informe le journal.