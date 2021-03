L’Inter Milan de Romelu Lukaku dévoile officiellement son nouveau logo (photo)

L’Inter Milan faisait monter le suspense ces derniers jours quant à la révélation de son nouveau logo. L’attente est désormais terminée puisque le club de Romelu Lukaku a dévoilé ce mardi son nouveau logo.

Exit le doré, le FC Internazionale Milano, qui ne change donc pas de dénomination alors que certaines rumeurs disaient le contraire, ne sera représenté plus que par du bleu, du blanc et du noir. Simplification aussi au niveau des lettres puisque le F et le C disparaissent pour laisser toute la place au I et au M.