Yves Van Laethem: «On pourrait atteindre le seuil de 1000 patients aux soins intensifs aux environs du 10 avril»

Le lundi 22 mars on a atteint le nombre plus élevé de cas : 6.274 nouveaux cas sur une seule journée. Cette augmentation se manifeste sur toutes les tranches d’âge, et plus prononcée chez les personnes qui ont la quarantaine (+21 %). « Chez les enfants et adolescents on a une diminution de cas : l’augmentation est tombée à 15 % alors qu’on avait +50 % il y a peu. En nombre de cas, les adolescents restent le groupe le plus représenté au cours de la dernière semaine. »