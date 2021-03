Le coup du scorpion spectaculaire de Thomas Delaney à l’entraînement avec le Danemark (vidéo)

Le Danemark se prépare à affronter l’Autriche ce mercredi en qualifications pour le Mondial 2022. À l’entraînement ce lundi, Thomas Delaney s’est montré particulièrement adroit à la finition.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund a inscrit un magnifique but en réalisant un coup du scorpion à la reprise d’un ballon repoussé par le gardien. Un geste spectaculaire, qui a régalé ses équipiers et peut-être un peu moins le portier. On espère qu’il ne sera pas aussi inspiré face à la Belgique durant l’Euro puisque le Danemark accueillera les Diables rouges le 17 juin en phase de groupes.