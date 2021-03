Wallonie: les centres de vaccination fermés faute de vaccins rouvriront ce mardi ou mercredi

Selon cette dernière, plus de 230.000 vaccins ont été administrés depuis le 15 mars, date du début de la vaccination grand public.

La semaine dernière, les 40 centres de vaccination, les hôpitaux et les institutions collectives de soins (handicap, santé mentale) ont utilisé toutes les doses disponibles, ce qui a permis à la Wallonie d’atteindre 14,6 % de vaccination de sa population de 18 ans et + en première dose, soit une couverture vaccinale de plus d’une 1 personne sur 7, précise la ministre.