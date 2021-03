Chaos dans les gares: la SNCB appelle à ne pas se rendre en train à la Côte (photos)

« En raison du beau temps, nous constatons actuellement un nombre trop important de voyageurs dans les gares pour embarquer dans les trains à destination de la Côte. En conséquence, la SNCB déconseille fortement de se rendre à la Côte ces mardi et mercredi, et recommande d’opter pour une destination moins fréquentée », a-t-elle précisé.

Dans plusieurs images reçues par la rédaction du Soir, on peut observer de longues files gare du Midi, à Bruxelles. Ces files se sont créées pour les trains en direction des stations côtières, notamment Blankenberghe et Ostende. Selon notre journaliste sur place, plus de 300 personnes font la file. Certains attendent depuis plus d’une heure afin de monter dans un train. Des barrières ont été mises en place afin d’empêcher aux passagers de monter sur les quais. A chaque train qui passe, une trentaine de personnes sont autorisées à embarquer, les trains étant déjà fortement remplis.