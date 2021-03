Forte de son succès à Bruxelles et en Wallonie, la start-up Legacio s'étend en Flandre

Selon une enquête menée en ligne par la legaltech bruxelloise auprès de 1.000 personnes de plus de 45 ans, il apparait en effet que trois quarts des sondés n'ont rien mis en place pour leur succession, alors que deux tiers ont la volonté de transmettre un héritage, et qu'environ 40% n'ont jamais entendu parler de cette obligation de remettre une déclaration de succession.

Lancée il y a un an, la start-up, composée d'informaticiens et de juristes, est rentable depuis le début de ses activités et ouvre des dossiers tous les jours, affirme son CEO et co-fondateur François Kiesecoms. Fin 2020, elle a clôturé un premier tour de financement auprès d'entrepreneurs belges, lui permettant de collecter 125.000 euros.