Voici le classement des meilleurs hopitaux du pays

Pour la troisième année consécutive, le magazine Newsweek s'est associé à Statista Inc, pour classer les meilleurs hôpitaux du monde.

Plus de 2.000 hôpitaux figurent dans ce classement - qui couvre 25 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada et la Belgique. Ceux-ci se distinguent par leur excellence constante, notamment par la présence de médecins éminents, des soins infirmiers de premier ordre et des technologies de pointe.