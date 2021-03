Vaccination des personnes à risque : voici comment savoir si vous êtes concernés

La vaccination des plus de 65 ans bat actuellement son plein. A partir du mois d’avril, viendra le tour des personnes âgées de 18 à 65 ans à comorbidités (diabète, cancer, maladies cardiaques et pulmonaires…). La liste de ces personnes prioritaires pour la vaccination contre le coronavirus est en cours de préparation.

Un million et demi de personnes sont concernées par cette phase, selon Sabine Stordeur, membre de la taskforce Vaccination. « Leur pathologie augmente le risque de symptômes graves, d’hospitalisation et de décès en cas d’infection » au Covid-19, a-t-elle souligné mardi lors de la conférence de presse de l’Institut de santé publique Sciensano et du centre de crise.