Les coûts des catastrophes naturelles et sinistres réévalués à 202 milliards USD en 2020

Plus fréquentes que les catastrophes d'ampleur exceptionnelle, ces catastrophes de second rang, qui englobent notamment les orages, tempêtes de grêle, inondations ou glissements de terrain, ont représenté à elles seules 71% des frais pour les catastrophes naturelles pris en charge les assureurs. Leur coût s'est accru en 2020 principalement sous l'effet de tempêtes et incendies aux Etats-Unis et en Australie.