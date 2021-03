Le gouverneur de la Flandre Occidentale prêt à fermer les routes face à l'afflux de voyageurs à la Côte: «Trop, c'est trop»

Le gouverneur de Flandre occidentale a confié à nos confrères assister, impuissant, à l’arrivée massive de personnes dans les stations côtières. « Les nouvelles mesures, qui prévoient un taux d’occupation de 50 % seulement dans les trains, ne s’appliquent qu’à partir du 3 avril. Qui peut comprendre ça ? Et pendant ce temps, nous sommes impuissants. Nous ne pouvons rien faire d’autre que de regarder les gens arriver en masse. Au lieu d’écouter à l’avance quand nous disons quelque chose. Par exemple, nous demandons depuis des mois la suppression de la gratuité des abonnements de train. Mais on se moquait de nous. »

La SNCB et le gouverneur de la province de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, demandent à la population de ne pas prendre le train pour la côte mardi et mercredi. « Il y a trop de monde », explique Carl Decaluwé (CD&V) à Het Niewsblad. « Et il n’est pas nécessaire d’être un grand scientifique pour le prédire. Il fait beau et le Railpass belge avec des trajets gratuits est encore valable jusqu’à la fin du mois. Ça devait forcément mal se passer. Je retiens mon souffle pour les vacances de Pâques. »

« En tant que gouverneur et bourgmestre, il est de notre devoir de garantir la santé des habitants. On déteste faire ça, mais on va demander aux gens de ne pas venir. Et s’il les stations sont remplies, nous devrons intervenir. Si nécessaire, nous fermerons les routes d’accès. Cela s’est déjà produit et cela peut se reproduire. »