Joachim Löw demande que la fédération consulte les joueurs lors du choix de son successeur

Après le championnat d’Europe de football (11 juin-11 juillet), Joachim Löw va quitter son poste d’entraîneur de l’équipe nationale allemande, une fonction qu’il occupait depuis près de quinze ans et qui lui a permis de mener la Mannschaft au titre mondial en 2014 au Brésil. Pour désigner un remplaçant adéquat, les responsables de l’équipe nationale doivent également écouter les joueurs, a-t-il déclaré lors d’un événement de presse à Düsseldorf, où l’Allemagne se prépare pour le match de qualification pour la Coupe du monde de mercredi contre la Macédoine du Nord.

« Il est certainement logique de les consulter », a déclaré Löw, 61 ans qui avait succédé à Jürgen Klinsmann à l’issue du Mondial 2006. « Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos et aussi d’autres joueurs ont de l’expérience et peuvent porter un bon jugement sur le type d’entraîneur dont on a besoin. »