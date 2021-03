Coup dur pour Anderlecht: la saison de Hendrik Van Crombrugge est peut-être finie

Anderlecht avait un moment espéré récupérer Hendrik Van Crombrugge (27 ans) pour les chocs à l’Antwerp (5 avril) et contre Bruges (11 avril) mais il n’en sera rien. Le retour à la compétition du Louvaniste est retardé. Opéré du dos en décembre dernier, le gardien anderlechtois a été victime d’une petite rechute durant sa rééducation. « L’objectif est qu’Hendrik commence la préparation estivale en pleine possession de ses moyens », indique Luc Vanden Bossche, le chef de la cellule médicale du Sporting.

La saison du capitaine des Mauves est-elle d’ores et déjà terminée, au point de devoir définitivement faire une croix sur les playoffs et forcément sur un très mince espoir de participer à l’Euro ? Au parc Astrid, on se veut prudent, au même titre que l’intéressé qui ne veut pas prendre le moindre risque après trois mois d’absence. Les doutes restant de mise, on évite d’encore mettre une date sur son come-back. Mais on rêve, secrètement, de le remettre in extremis sur pied pour les PO1 ou les PO2.

Quoi qu’il en soit, Timon Wellenreuther (25 ans) aura encore l’occasion de confondre ses détracteurs dans les prochaines semaines, avec néanmoins une très grosse pression sur les épaules vu les critiques dont il fait l’objet. Considéré comme trop peu expérimenté, le talentueux Bart Verbruggen (18 ans) n’a pas encore reçu sa chance tandis que Warner Hahn (28 ans) n’est jamais entré en ligne de compte depuis son arrivée au mercato de janvier.