Le Sporting de Charleroi s’impose en amical contre Seraing

Le noyau carolo était divisé en deux, ce mardi. Alors qu’une partie avait droit à un entraînement « normal » d’un côté, l’autre disputait un match amical face à Seraing.

Et les Zèbres se sont imposés sur le plus petit score (1-0) grâce à un but de leur jeune attaquant Anthony Descotte en seconde mi-temps. Nicholson, Bruno, Morioka, Goranov, Dessoleil, Teodorczyk ou encore Gillet étaient notamment de la partie côté carolo.