Delhaize construit une nouvelle usine de mise en bouteille à Kobbegem

Delhaize a commencé, en mars, la construction de sa nouvelle usine de mise en bouteille de vin située sur le site de Kobbegem (Brabant flamand). L'enseigne centralise de plus en plus ses services en vue de faciliter la coopération avec les autres départements. La nouvelle infrastructure vinicole sera équipée des dernières technologies, qui permettront d'accroître à la fois la qualité et la capacité des installations, indique mardi la chaîne de grande distribution.