Le Roi Philippe a visité l’usine Pfizer à Puurs (photos)

Le Roi Philippe a visité l’usine Pfizer à Puurs, annonce Belga. Il a reçu des explications sur la production du vaccin Pfizer BioNTech contre le coronavirus, qui est fabriqué à Puurs et expédié dans 78 pays. Le roi a reçu une explication complète du processus de production, a vu les machines les plus innovantes, a parlé aux employés et a manifesté son admiration.

Le directeur de Pfizer Puurs, Luc Van Steenwinkel, s’est montré très enthousiaste : « Nous sommes très honorés. Ce fut un moment très agréable pour les plus de 3.000 personnes qui ont travaillé jour et nuit au cours des douze derniers mois pour créer le vaccin et augmenter la production. Le roi a été très impressionné par le rôle mondial crucial que nous jouons. À l’heure actuelle, nous expédions déjà le vaccin dans plus de 78 pays et ce chiffre évolue chaque jour. Le marché principal est l’Europe, mais de nombreux autres pays sont également approvisionnés par cette usine. Le roi a montré beaucoup d’intérêt. Ce fut une visite très agréable. »