À Travers la Flandre: van der Poel et Alaphilippe favoris de l’ultime répétition avant le «Ronde»

Après un an d’absence, en raison du coronavirus, À Travers la Flandre (WT) retrouve sa place dans le calendrier mercredi comme ultime répétition avant le très attendu Tour des Flandres de dimanche. Entre le centre sportif Schiervelde de Roulers, nouveau site du départ, et le Verbindingsweg de Waregem, où est toujours située l’arrivée, les organisateurs ont introduit quelques changements dans cette 75e édition. Le Kluisberg est la première des 13 ascensions parmi lesquelles Hotond fait son retour. Les cinq derniers kilomètres de cette course WorldTour seront identiques à ceux du prochain championnat de Belgique.

Le Kluisberg sera atteint après 72 km de course. Puis ce sera le Nouveau Quaremont suivi d’un nouveau passage sur le Kluisberg qui attendent les coureurs. Via Knokteberg, Kortekeer, Steenbeekdries, Taaienberg, Berg Ten Houte, Hontond, Knokteberg, Vossenhol, Holstraat et Nokereberg, la course continuera jusqu’à Waregem, où le successeur au palmarès de Mathieu van der Poel sera connu après 184 km.