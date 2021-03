SC Charleroi: deux assists pour Gholizadeh avec l’Iran, baptême sénégalais pour Fall

Les trois Zèbres partis en sélection en ont fini avec leurs obligations internationales et vont donc effectuer leur retour au Mambourg d’ici peu. Botaka, qui a joué un peu plus d’une heure jeudi au Gabon lors de la défaite (3-0) synonyme d’élimination en vue de la prochaine CAN, est entré à une demi-heure du terme ce lundi lors du succès, inutile, face à la Gambie (1-0). De son côté, Gholizadeh disputait ce mardi un amical avec l’Iran face à la Syrie (3-0). Sorti à la 85e, il a délivré deux assists, sur les premier et troisième buts des siens. Enfin, Fall, qui n’était pas sur la feuille de match au Congo vendredi (0-0), a pu disputer ses premières minutes avec la sélection sénégalaise, ce mardi, face à l’Eswatini (1-1). En l’absence d’enjeu, les Lions de la Téranga étant assurés de la première place de leur groupe, le Carolo est entré à un petit quart d’heure du terme alors que les siens étaient menés. Le Sénégal a égalisé à la fin des arrêts de jeu grâce à un but de l’ex-Anderlechtois Kouyaté.